Feyyaz Şerifoğlu'ndan kar yağışında duyarlılık çağrısı: 'Elimizi biraz vicdanımıza koyalım'

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, kar yağışının keyfini çıkaran takipçilerini evsizler ve sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Feyyaz Şerifoğlu'ndan kar yağışında duyarlılık çağrısı: 'Elimizi biraz vicdanımıza koyalım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:27

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından ünlü isimler, kar manzaralı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimi dışarıda kartopu oynarken, kimi de kar yağışını evinde seyretmeyi tercih etti.

"EVİ BARKI OLMAYANLARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sevenlerini evsizler ve sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Şerifoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanoğlu, belki kırk yılda bir neşelenmek için kartopu coşkusu yaşamak istiyor ama dışarıda kalanların, evi barkı olmayanların Allah yardımcısı olsun. Duyarlı olalım, ekiplere haber verelim, es geçmeyelim. Hayvanlar için kapılarımızı açık tutalım, ısınsınlar. Bari bugünlerde elimizi biraz vicdanımıza koyalım."



Etiketler: #Feyyaz Şerifoğlu

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