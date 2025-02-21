Kocaeli’deki yer altından çıkan metan gazı kar yağışına rağmen 4 gündür yanıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, kar yağışına rağmen 4 gündür yanmaya devam ediyor.

Kocaeli’deki yer altından çıkan metan gazı kar yağışına rağmen 4 gündür yanıyor
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:50

Olay, 17 Şubat’ta saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi.

Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

18 Şubat’ta yangın, numune alınması amacıyla söndürüldü. Gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. Yangın, kar yağışına rağmen 4 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.


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