Batman'da alacak verecek kavgası: 5 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:24
Batman'da alacak verecek kavgası: 5 yaralı
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Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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