Diyarbakır’da hastane önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:50
Diyarbakır’da hastane önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.
Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


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