Batman'da 'arazi' kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Batman'da bir köyde, akraba iki aile arasında iddiaya göre arazi meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Köy giriş çıkışlara kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'a bağlı İkiztepe köyünde saat 11.00 sıralarında, akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40), Asker Akın (53) ve Sadık Akın (60) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Z.A. ile Y.A.'nın tedavileri ise sürüyor.
Polis hastanelerin önünde, jandarma da köyün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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