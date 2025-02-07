Batman'da atık petrol havuzunda yangın!
Merkeze bağlı Yakıtlı köyündeki atık petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Batman'da merkeze bağlı Yakıtlı köyünde bulunan petrol kuyusu yanındaki atık petrol havuzunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.
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