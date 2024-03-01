Batman'da bahçedeki 900 badem ağacını kestiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bahçede 4 yıl önce dikilen 900'e yakın badem ağacını kesti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:49
Batman'da bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
Abone Ol google-news

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyünde gece saatlerinde Takyeddin, Yüksel ve Sabahattin Dinler kardeşlere ait 40 dönümlük araziye giren kimliği belirsiz kişiler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün destekleriyle 4 yıl önce dikilen, 900’e yakın badem ağacını kesti.

Durumu fark eden Dinler kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de bahçede incelemede bulundu.

Olayın aydınlatılmasını isteyen Yüksel Dinler, “4 yıllık emeğimizi bir gecede bitirdiler. Bahçede zararımız büyük. Bu yıl verimde 1 milyonun üzerinde kazanç bekliyorduk. Emeğimize acımadılar. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı

Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı
Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Seçil Erzan kuzeni için 2 milyon istemiş: Konuşmalar raporda...

Seçil Erzan kuzeni için 2 milyon istemiş: Konuşmalar raporda...
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'

İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’

Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’