Batman'da baraj gölüne giren kuzenler Elif ve Ceren boğuldu
Batman Çayüstü mevkisinde serinlemek için baraj gölüne giren 10 ve 11 yaşlarındaki iki kuzen boğularak hayatını kaybetti
Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj gölüne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu.
AMCALARI SUDAN ÇIKARDI
Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen 2 kuzen kurtarılamazken, cansız bedenler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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