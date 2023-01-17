Batman’da bir kişi aracında ölü bulundu
Batman’da bir kişi cadde ortasında aracında ölü bulundu. Polis, olayın şüpheli ölüm mü yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay, Batman Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde duran 72 AP 855 plakalı otomobilin içinde bulunan Nurettin O. isimli vatandaşın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40’lı yaşlarda olduğu belirlenen Nurettin O.'nun öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayın şüpheli ölüm mü yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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