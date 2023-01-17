İstanbul'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Şişli Nişantaşı’nda kendisinden 3 gündür haber alınamayan Tunç Ökkan, (51) dairesinde akrabaları tarafından ölü bulundu.
İstanbul Nişantaşı’nda bulunan Hacı Emin Efendi Sokak’ta İddiaya göre, yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Tunç Ökkan’ı merak eden akrabaları evine gitti.
Zili çalan yakınları içeriden ses gelmemesi üzerine çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte içeri giren yakınları, 51 yaşındaki Tunç Ökkan’ı salonda yerde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ökkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tunç Ökkan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ökkan’ın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından ortaya çıkacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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