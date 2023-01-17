Antalya'da acı olay: Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
Antalya'da İsmet Arslan (84), oğluyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Dedesinin öldüğünü öğrenen torunu, gözyaşı döktü.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 15.00 sıralarında oğlu Yaşar Arslan (60) ile yaşayan İsmet Arslan'a ulaşamayan yakınları eve geldi.
Arslan kapıyı açmayınca, yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR
Gelen ekipler, eve girdiklerinde İsmet Arslan’ın koltukta oturur vaziyette cesediyle karşılaştı. Ölüm haberini alıp, eve gelen İsmet Arslan'ın torunu, gözyaşı döktü.
İsmet Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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