Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hüseyin Çelebi Mahallesi Taş Minare Sokak'taki iki katlı müstakil evde yaşayan Meryem Gültekin'den (54) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Gültekin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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