Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: Yaralılar var
Batman’da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre yaralanan 2’si ağır 14 işçi ekipler tarafından çıkartıldı.
Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisindeki yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içindeki cami inşaatının iskelesi çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2’si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı.
Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım” dedi.
Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.
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