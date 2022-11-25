Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: Yaralılar var

25 Kasım 2022 Cuma, 16:00

Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisindeki yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içindeki cami inşaatının iskelesi çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2’si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı.

Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım” dedi.

Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.