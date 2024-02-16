Batman'da dolu etkili oldu
Batman'da yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Dolu yağışıyla bazı alanlar beyaza büründü.
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