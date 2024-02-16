Batman'da dolu etkili oldu

Batman'da yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:39
Batman'da dolu etkili oldu
Abone Ol google-news

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Dolu yağışıyla bazı alanlar beyaza büründü.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu

Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu
FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!

FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!
İYİ Parti'de istifa depremi: 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'

İYİ Parti'de istifa depremi: 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…

Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…