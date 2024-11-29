Batman'da ehliyet sınavına girenlere kopya veren şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:01

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:09

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na giren adaylara kopya düzeneğiyle sınav anında cevapları ileten bir şüpheli tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

KURDUĞU DÜZENEK ORTAYA ÇIKTI

Bu kişinin ikametindeki aramada, geçmiş tarihlerde yapılan sınavlara ait kopya çekme görüntülerinin bulunduğu flash bellek, 3 kişiye ait e-sınav giriş belgesi, kopya çekme düzeneğinde kullanılan 24 cep telefonu, 6 akıllı saat, 10 kulaklık, 13 düğme kamera, 3 dinleme cihazı, dizüstü bilgisayar, el dedektörü, 11 cep telefon kasası, 12 cep telefonu ekranı, 11 cep telefonu işlemcisi, lehim makinesi, amper ölçe makinesi, düzenek yerleştirmeye yardımcı bakır kablo, bant, suçtan elde edildiği değerlendirilen 176 bin 650 lira, 1000 avro, 1200 dolar ve 50 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliye ait bilgisayarda sınav anında soruları gösteren videolar bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

Buradaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.