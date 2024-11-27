Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girdi: Yakalandı!
Eskişehir'de ehliyet sınavına gömlek düğmesine gizlenmiş kameralı düzenekle girmeye çalışan Mustafa G. (41), gözaltına alındı.
Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde dün akşam yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) E-Sınavı'na girmek için gelen Mustafa G., kapıda polis ekipleri tarafından arandı.
Mustafa G.'nin üzerindeki gömlek düğmesinden şüphelenen polisin detaylı aramasında taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğmeye gizlenmiş kameradan oluşan düzenek bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: #eskişehir #Kamera #ehliyet sınavı
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