Batman'da erkek şiddeti: Yolda yürüyen kadına bıçakla saldırdı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 21:20

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 21:20

Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, K.O. yolda yürüdüğü esnada, H.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, H.B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.