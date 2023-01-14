Batman'da erkek şiddeti: Yolda yürüyen kadına bıçakla saldırdı

Batman'da H.B. isimli erkek, yolda yürüyen 27 yaşındaki K.O. isimli kadına bıçakla saldırdı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, H.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 21:20
Batman'da erkek şiddeti: Yolda yürüyen kadına bıçakla saldırdı
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Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, K.O. yolda yürüdüğü esnada, H.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, H.B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


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