Ümraniye’de erkek şiddeti: Boşandığı kadının ağabeyini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Ümraniye’de saldırgan bir erkek, boşandığı kadının "yeniden evlenmesini" bahane ederek kadının evini bastı. Saldırgan tarafından tabancayla vurulan kadının ağabeyi olay yerinde hayatını kaybederken, kadının eşi de ağır yaralandı.

İHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 23:20
Ümraniye’de erkek şiddeti: Boşandığı kadının ağabeyini öldürdü, eşini ağır yaraladı
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Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan bir erkek, boşandığı kadının Ümraniye’deki evine gitti. Saldırgan burada, kadının eşi M.P ile ağabeyi N.Z’ye tabancayla çok sayıda ateş etti.

Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralanırken, kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan erkek ise teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


Ümraniye

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