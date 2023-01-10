Kayseri'de erkek şiddeti: Boşandığı kadını bıçakladı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 19:46

Güncelleme: 10.01.2023 - 19:46

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi 4398'inci Sokak’taki 3 katlı binada yaşandı. İddiaya göre, Ömer Eker yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi Özlem Eker’in yanında kalan 2 çocuğunu görmeye geldi. Aynı zamanda akraba oldukları öğrenilen ikili arasında çocuklarının olmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ömer Eker, eline geçirdiği bıçakla, Özlem Eker’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yardım ve çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayın şüphelisi Eker ise polise teslim oldu.