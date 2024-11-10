Batman'da feci kaza: Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 14:37

Güncelleme: 10.11.2024 - 14:37

Gercüş- Batman kara yolunda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Ercan E. (36) idaresindeki 35 AUC 076 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen traktör çarpıştı. Kazada sürücü Ercan E. ile Ferhat K. (22), Sinan T. (16), Mihriban T. (25) ve Kadri Ş. (26) yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ferhat K. ve Sinan T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.