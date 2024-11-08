Son Dakika... Antalya-Isparta yolunda zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
Son dakika haberi... Burdur’un Bucak ilçesi, Antalya-Isparta yolu üzerinde TIR ile 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevkisi Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan ilgiye göre, 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı Mercedes marka TIR çarpıştı.
Ardından TIR 07 BDT 469 plakalı araç ve 07 AYA 894 plakalı araçlarla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı.
Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: #Burdur #zincirleme kaza #araç
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