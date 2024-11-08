Son Dakika... Antalya-Isparta yolunda zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Son dakika haberi... Burdur’un Bucak ilçesi, Antalya-Isparta yolu üzerinde TIR ile 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Son Dakika... Antalya-Isparta yolunda zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:05

Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevkisi Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan ilgiye göre, 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı Mercedes marka TIR çarpıştı.

Ardından TIR 07 BDT 469 plakalı araç ve 07 AYA 894 plakalı araçlarla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Burdur #zincirleme kaza #araç

İlgili Haberler

Antalya'da zincirleme kaza: Biri çocuk 3 yaralı!

Antalya'da zincirleme kaza: Biri çocuk 3 yaralı!
Afyonkarahisar'da 13 araçlık zincirleme kaza: 22 kişi yaralandı!

Afyonkarahisar'da 13 araçlık zincirleme kaza: 22 kişi yaralandı!
Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi, kimlikleri belli oldu

Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi, kimlikleri belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler