Batman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı!

Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 16:53
Batman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı!
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Ekinlik köyünde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mirzeydin C. (52), Şahin B. (32) ve Sabahattin B. (35) silahla vurularak yaralandı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 


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