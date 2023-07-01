Batman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 16:53

Güncelleme: 01.07.2023 - 16:53

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Ekinlik köyünde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mirzeydin C. (52), Şahin B. (32) ve Sabahattin B. (35) silahla vurularak yaralandı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.