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Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Batman'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 07:12
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Cudi Mahallesi 3665’inci sokakta, akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN VURDU

Kavgada A.P., yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek karşı aileden S.P.'yi bacağından vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.P., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerince ise mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. A.P.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.


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