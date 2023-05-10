Mehmet Şimşek Erdoğan’ın Batman gezisine katıldı, sahneye çıkmadı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:46

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:48

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine devam ediyor.

Daha önce ekonomi kadrolarında yer almasını teklifini götürdüğü ancak “siyasette yer almak” istemediği gerekçesiyle reddeden Mehmet Şimşek Erdoğan’ın Batman gezisine katıldı.

Eski Ekonomi Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batman mitingi için kente geldi. Şimşek, miting öncesinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Mitingde sahneye çıkmayan Şimşek, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışında Erdoğan’ın yanında da görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Erdoğan'ın görev teklif ettiği Şimşek, ‘aktif siyaseti düşünmediğini' açıklayarak teklifi reddetmişti.

Erdoğan'la görüşmesinin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek, şunları kaydetmişti:

“Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında tekrar konu hakkında açıklamalarda bulunarak "Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek'in koordinasyonundaki ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.