Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Batman'da, tartıştığı K.S.'ye (25) tabancayla ateş eden Ş.D.A. (27), kendisini de vurdu. Hastaneye kaldırılan iki klişinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:31
Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Batman merkeze bağlı Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı.

Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. S.K., vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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