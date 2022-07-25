Batman'da çoban kanala düşen kuzusunun peşinden gitti: Akıntıya kapılarak kayboldu
Batman’da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy, akıntıya kapılarak kayboldu.
Batman’ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında gerçekleşen olayda Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı.
Aksoy’u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları devam ederken, Batman Barajı’ndan kanala verilen su kesildi. Mahsum Aksoy ve kuzusuyla ilgili henüz bir bilgiye ulaşalamadı.
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