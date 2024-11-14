Batman’da kayyum protestoları sırasında polise saldırdıkları gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı
Batman Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto eylemi sırasında polise saldırdıkları gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı’nca 4 Kasım'da Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınıp, yerine kayyum atanması üzerine, kentte protesto eylemleri düzenlenmişti. Eylem sırasında polise saldırdıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.
Batman Valiliği, yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda ilimizde gerçekleştirilen yasa dışı protestolara katılıp, taşla ve molotof ile ekip araçlarımıza ve personelimize saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanmıştır. Yapılan adli işlemlerin ardından 5 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”
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