Batman'da komşuların kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:20

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:20

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavga çıktı. Olayda aynı aileden 2 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.