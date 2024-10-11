Batman'da 'sahte temizlik malzemesi' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen sahte temizlik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu merkez Bayındır Mahallesi'ndeki bir imalathane ve depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte temizlik malzemesi üretimi için kullanılan 15 ton 275 kilogram kimyasal madde, 3 bin 500 litre sahte temizlik ürünü, 846 boş bidon, 329 sahte etiket ve hologram ele geçirildi, A.Y, A.D, F.P. ve M.E.K. yakalandı.
İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan imalathaneye, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce idari işlem yapılması sağlandı.
Etiketler: #batman #Temizlik malzemesi #Temizlik
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