Halkın sağlığıyla böyle oynadılar... Batman'da ele geçirildi: Tam 718 kilo!

Batman’da tanıtım standında satışa sunulan menşei belli olmayan 718 kilo sucuğa el konuldu. İşletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi.

Halkın sağlığıyla böyle oynadılar... Batman'da ele geçirildi: Tam 718 kilo!
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:03

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Alo 174 ihbar hattına yapılan bir ihbar üzerine bir tanıtım standında menşei belli olmayan 718 kilo sucuğun satışa sunulduğunu tespit etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimlerde menşei belli olmayan ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi.

İMHA EDİLECEK

El konulan sucuklar ise imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #batman

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