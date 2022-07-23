Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren kız kardeşlerden acı haber

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:03

Alınan bilgiye göre, Palamut köyünde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 4 kadın akıntıya kapıldı.

Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla iki kadın gölden çıkarıldı, Fatma ve kardeşi Evin Taymur bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 2 kardeşin cesedini gölden çıkardı.

Cesetler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.