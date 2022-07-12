Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci plajında gece geç saatlerde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.
Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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