Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

12 Temmuz 2022 Salı, 06:57

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci plajında gece geç saatlerde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.

Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.