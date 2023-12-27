Batman’da sis kazaya davetiye çıkardı: İki inek öldü

Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:20

Güncelleme: 27.12.2023 - 16:20

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikameti Bıçakçı köyü mevkiinde bir kamyonun yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çarptığı iki inek telef oldu.

İnekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.