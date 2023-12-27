Batman’da sis kazaya davetiye çıkardı: İki inek öldü

Batman’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kamyonun çarptığı iki inek öldü.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:20
Batman’da sis kazaya davetiye çıkardı: İki inek öldü
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikameti Bıçakçı köyü mevkiinde bir kamyonun yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çarptığı iki inek telef oldu.

İnekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


İnek

En Çok Okunan Haberler