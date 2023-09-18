Batman'da su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi
Batman'ın Beşiri ilçesinde aynı aileden 5 kişi su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlendi.
Batman'ın Beşiri ilçesi Duruca köyünde su tahliyesi için kuyuya giren Mahmut Can Gezer’den bir süre haber alamayınca Hüseyin Gezer, Murat Gezer, Uğur Gezer babalarını kontrol etmek istedi.
4 kardeş de kuyudan çıkmayınca akrabaları Tarık Çotek de 10 metrelik kuyuya girdi.
Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kuyuya inen itfaiye ekibi su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 5 kişiyi yukarı çıkardı.
Kuyudan çıkarılan 5 kişi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...
- CHP'de olaylı kongre
- 'Profesör Kabus' cezaevinden açıklamalarda bulundu
- Yılmaz Güney tartışmasının asıl hedefi...