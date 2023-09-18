Batman'da su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde aynı aileden 5 kişi su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlendi.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:13
Batman'da su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi
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Batman'ın Beşiri ilçesi Duruca köyünde su tahliyesi için kuyuya giren Mahmut Can Gezer’den bir süre haber alamayınca Hüseyin Gezer, Murat Gezer, Uğur Gezer babalarını kontrol etmek istedi.

4 kardeş de kuyudan çıkmayınca akrabaları Tarık Çotek de 10 metrelik kuyuya girdi.

Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kuyuya inen itfaiye ekibi su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 5 kişiyi yukarı çıkardı.

Kuyudan çıkarılan 5 kişi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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