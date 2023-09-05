Taşova'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastaneye başvurdu

Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:09

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:26

Yurttaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak ’içme suyu’ için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

TABURCU EDİLDİLER

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İlçe merkezinde gece çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 150 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tedavi altına alınanların çoğunun şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.