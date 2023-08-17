"Sıcak havalarda gıda zehirlenmesi riski artıyor!"

Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:33

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:59

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, sıcak havalarda gıda zehirlenmesi vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti.

Aşırı sıcak havalarda çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Toprak, "Özellikle yemekleri tüketebileceğimiz porsiyonlarda yapmak gerekiyor. Yemeği tekrar ısıtıp soğutma işlemlerini gerçekleştirmemek gerekiyor. Yemek oda sıcaklığında çok fazla bekletilmemeli, mümkün olan en kısa sürede oda sıcaklığına getirip hemen buzdolabına almak gerekiyor. Pirinç ve tavuk ürünleri ciddi anlamda sıkıntıya yol açabilir, gıda zehirlenmesine kadar ulaşabilir. Mikroorganizmaların gelişebildiği sıcaklık 10 derece ile 65 derece arası. Dolayısıyla yemeği ya 65 derecenin üzerinde tutmamız gerekiyor ya da 10 derecenin altında saklamamız gerekiyor. Bu nedenle oda sıcaklığında çok fazla tutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak)

“AYRAN BOZULMAYACAKMIŞ GİBİ ALGILANIYOR”

Özellikle et ürünlerinin dolapta iki günden fazla tutulmaması gerektiğini söyleyen Toprak, "Sebze yemekleri 3-4 gün tutulabilir. Kıymayı 1, parça eti 2 gün dolapta tutmak gerekiyor. Eti buzlukta saklayıp, kullanabileceğimiz kadarını çözdürüp, kullanmamız gerekiyor. Firmaların ve tedarikçilerin de dikkat etmeleri gereken konular var. Hava sıcaklığı yüksek olduğu için özellikle sabahları dükkanlar açılmadan önce dükkanın önüne bırakılan ayran, tavuk gibi ürünler problem olabilir. Bunların soğuk zincirini kırmadan hızlı bir şekilde buzdolabında saklanması gerekiyor. Ayran sanki hiç bozulmayacakmış gibi algılanır ve soğuk zinciri hep kırılır ama kırılmaması gerekiyor. Ayranların dışarıda muhafaza edildiğini görebiliyoruz. Bunun önüne geçmek lazım. Sıcaklıkta şişme, içerde üreme ve zehirlenme yaratabilir. Süt ve süt ürünlerini dışarıda tutmamak gerekiyor. Peynir de bir süt ürünü olduğu için soğuk zincirinin kırılmaması gerekiyor" dedi.

“BELİRTİLER ÇOK FARKLI OLABİLİR”

Gıda zehirlenmelerinin belirtilerine de değinen Toprak, "Mikroorganizmalar 10-65 derece aralığında daha hızlı şekilde gelişir. Besin öğeleri ve hava sıcaklığı sağlandığında üreme çok daha kolay olur bu da bizi gıda zehirlenmesine götürür. Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş gibi belirtileri vardır. Hızlıca bir doktora gidilmeli, kan tahlilinin ardından gıda zehirlenmesi olup olmadığının anlaşılması gerekir. Bol su tüketip, doktor tavsiyesiyle bu sürecin atlatılması gerekiyor. Belirtiler çok farklı olabilir. Bu durum gıda zehirlenmesini gerçekleştiren mikroorganizmalar farklı olmasından kaynaklanır" diye konuştu. (DHA)