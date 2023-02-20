Batman'da yangın paniği: 5 işyeri zarar gördü

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:13

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 14:14

'Eski çarşı' olarak bilinen Şen İş Merkezi'nde, sünger ve pamuk satılan Yusuf Alp'e ait 2 katlı işyerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 4 işyerine daha sıçradı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan da bölgeye gelip, bilgi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü; işyerlerinde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.