Yalova’da tersanede gemi yangını

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:06

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 18:06

Yalova'da Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangın kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.



