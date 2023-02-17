Yalova’da tersanede gemi yangını
Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova'da Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangın kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?