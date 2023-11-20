Batman’daki sel felaketi: 1 kadın öldü, 3 çocuk aranıyor
Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı. Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu.
Vali Canalp, kayıp çocukların babası Hakkı Güner’le görüştü. Açıklamada bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp, kent genelinde 240 noktada ihbar aldıklarını söyledi.
BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Canalp şunları söyledi:
“Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor.”
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