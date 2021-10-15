Batur: Borcu olmayan belediyeyiz
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Şu anda çalışanlarımıza tek kuruş borcu olmayan nadir belediyelerdeniz. Toplusözleşmede de en yüksek oranı veren belediyeyiz" dedi.
Konak Belediye Meclisi ekim ayı ikinci toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönettiği oturumda, 634 milyon TL’lik 2022 yılı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi. Geçen yıl 521 milyon TL olarak belirlenen bütçe, 2022 yılı için yüzde 21.92 oranında artışla 634 milyon TL olarak belirlendi.
Çalışanlarına borcu olmayan nadir belediyelerden olduklarını ifade eden Başkan Batur, “Şu anda çalışanlarımıza tek kuruş borcu olmayan nadir belediyelerdeniz. Toplusözleşmede de en yüksek oranı veren belediyeyiz. Konak Belediyesi olarak iş yapıyoruz. Kaldırım da parke de yapıyoruz. Kendi çalışanlarımızla iş yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Konak Belediyesi kendi ayakları üzerinde durabilen bir belediyedir. Bütçemiz hiç açık vermeden devam eder. Belediye giderlerinde büyük bir zam oranı var ve giderler artmaya başladı. Biz elimizden gelen katkıyı sunarak Konak’ta yaşayan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti hep birlikte üreteceğiz.”
Toplantıda kentsel dönüşümün ana hedefleri olduğunu hatırlatan Batur, “En büyük hedefimiz kentsel dönüşüm. Beştepeler planları askıya çıktı. K bölgelerinde hem burada hem büyükşehir meclisinde birlikte hareket ederek oybirliğiyle çıkardık. Deprem riski olan bu kentte K bölgeleriyle olan çalışmada ortak akılla karar aldık” diye konuştu.
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