Batur: Hedefimiz iktidar olmak
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanlığı görevine getirilen Akın Küçükoğullarından ve ilçe yönetimi ile buluştu.
CHP İlçe Başkanı Küçükoğullarından ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Başkan Batur, “İlçe başkanları gelir gider, partimiz ulu bir çınardır. Belediye başkanı olarak, örgütün verdiği güçle bu makamlarda çalışıyor ve bu makamlara geliyoruz. Geçmişte örgütle çalışmayı kendine ilke edinmiş bir belediye başkanı olarak aynı anlayışı Konak’ta da sürdürüyoruz. Hedefimiz örgütümüz ile birlikte partimizi iktidar yapmaktır” dedi. Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zaten yönetim kurulu üyelerimiz üzerine düşen görevi en güzel şekilde yapan, en iyi örgütlerden bir tanesi. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz çalışmalarınızla, yaptıklarınızla. Bıraktığımız noktadan aynı çalışmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz iktidar olmak. Nasıl iktidar oluruz, nasıl bir tane fazla oy alırız. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Biz her zaman buradayız. Örgütle olan ilişkimiz hiçbir zaman değişmez, örgütün emrindeyiz, ne gerekiyorsa yaparız. Örgütle biz var oluyoruz, örgüt bizi bir yere getiriyor, bu koltuklara örgüt oturtuyor bizi. Yeni bir dönem başlıyor, başarılar diliyorum.”
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