Batur: Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 19.05.2023 - 10:58

CHP Konak İlçe Başkanlığının Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantı parti örgütünün yoğun katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesi mahalle, okul ve sandık sorumlularını bir araya getirerek seçim stratejisinin görüşüldüğü toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve ilçe yöneticileri, CHP İzmir İl yöneticileri, önceki dönem ilçe başkanları, seçim hukuk kurulu temsilcileri, seçimde görevli parti üyeleri, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve önceki dönemlerin meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı. Ani Anıl Salonundaki toplantıyı yoğun katılım nedeniyle ayakta takip eden partililer “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet, ”, “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı” sloganları ve alkışlarıyla ikinci tura hazır olduklarını dile getirdi.

BATUR: YA BAŞARACAĞIZ, YA BAŞARACAĞIZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, seçimde görev alan tüm partililere tek tek teşekkür etti. Umutsuzluğa yer olmadığını dile getiren Başkan Batur, kazanacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade ederek, “Birinci raunt bitti. Maç sıfır sıfır. Hiç kimsenin karamsar olmaya hakkı yok. Bu salondaki arkadaşlarımız Konak’ta tarih yazdılar. Bu salondan bugün umut fışkırıyor. Umutsuzluğa hiç gerek yok. Biz bu işi başaracağız. Ya başaracağız, ya başaracağız. Ben inanıyorum. Hepimize çok büyük görev düşüyor” dedi.

“TARİH YAZACAĞIZ”

Partililerin alkışları ve “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı” sloganları arasında konuşmasını sürdüren Başkan Batur, 28 Mayıs’ta tarih yazacaklarının altını çizdi ve şunları söyledi:

“Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak için sandıklardaydık. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 104 yıl önce 19 Mayıs’ta kurtuluş mücadelesini başlatmasının yıl dönümündeyiz. Biz de Mustafa Kemal’in askerleri olarak bu önümüzdeki seçimde tarih yazacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanımız olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Çankaya Köşkü’ne çıkaracağız. Yaşasın Kemal Kılıçdaroğlu, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız!”

KÜÇÜKOĞULLARINDAN: BİZ BU VATANI SOKAKTA BULMADIK

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da gerçekleştirdiği heyecanlı konuşmasıyla büyük alkış aldı. Tüm salonu ayağa kalkmaya davet eden Küçükoğullarından, önümüzdeki seçimin hayati önem taşıdığını vurguladı. “Demokrasi, laik cumhuriyetimiz, vatanımız için, evlatlarımızın geleceği için sandığa gitmeliyiz” diyen Küçükoğullarından, seçimin bir referandum niteliğinde olduğunu ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu seçim bir referandumdur. Ya bu ülke ortaçağ karanlığına gömülecek, ya da kadınlarımızın ölmediği, hürriyet, demokrasi, laiklik, hak, hukuk ve adaletin olduğu, kimsenin düşünceleri için sabaha karşı evinden alınmadığı bir ülke olacak. Yüzümüzü aydınlık yarınlara dönüyoruz. Yeniden başlıyoruz. Değerli gençler, üzerinizdeki ölü toprağını atın. Bayrağını seven sandığa gitsin. Vatanını seven sandığa gitsin. Tehlikenin farkında olun. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Namertlere, polis katillerine, domuz bağcılara bırakmayız. Bu vatan bizim. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.”