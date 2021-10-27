Batur: Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Mustafa Kemal Atatürk

27 Ekim 2021 Çarşamba, 11:17

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde, Konak Belediyesi’nin Gençlik Destek Merkezi olarak şehre yeniden kazandırdığı Tarihi Kemer İstasyonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Buluşması etkinliğine ev sahipliği yaptı. Başkan Batur, Cumhuriyet Buluşmasında, “Yolumuz Cumhuriyet, Pusulamız Mustafa Kemal Atatürk” vurgusunu yineledi. Etkinlik açışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da “Bu akşam, bu tarihi mekanda, 98’inci yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizi, Cumhuriyete gönül verenlerle, hep birlikte kutlamaktan son derece mutluyum” dedi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yılı coşkusunu hep birlikte yaşamaktan onur duyduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün en kutsal emanetinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Batur, şunları söyledi:

“98. yaşına giren Cumhuriyetimiz, 57 yıllık ömrüne büyük bir memleket aşkını, milyonların gönlünde yaktığı hürriyet ateşini ve bir ulusun kahramanlıklarla dolu destanını sığdıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanını canı pahasına savunan kahramanlarımızın bizlere en büyük, en kutsal emanetidir. Bizler, bir ulusun var olma mücadelesinde hem bir asker hem de bir siyasi olarak hep önde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini takip ederek, onun ilke ve inkılaplarından asla sapmayarak, var gücümüzle Cumhuriyetimize, demokrasimize sarıldık. Bizleri güçlü kılan ve yaşı bir asra yaklaşan Cumhuriyetimize bizi her gün daha güçlü bağlayan, kahramanlarımızdan bize kalan, yüreklerimize işleyen o büyük memleket sevdasıydı.”

Vatan Şairi Namık Kemal’in “Mümkün olsa vatanımı yüreğimin içine saklayacağım, göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım” dizelerini okuyarak Cumhuriyet sevdasını dile getiren Başkan Batur “Bizler Bugün de Cumhuriyetimize, demokrasimize işte böyle yürekten bağlıyız ve vatanımızın bir taşına kimsenin elini dokundurmayız. Bu yoldan bir milim dahi sapmadan yürümeye; Ata’mıza, Cumhuriyetimize ilk günkü gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini bir kez daha vurgulayan Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim en büyük görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasını sağlamak ve onu muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmaktır. Ata’mızın gösterdiği hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi diyorum. Daha güzel yarınlarımız için, Yolumuz Cumhuriyet, Pusulamız Mustafa Kemal Atatürk.”