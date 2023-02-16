Batur’dan depremzedelere: Sizin için buradayız

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:05

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, otellerin yoğun bulunduğu, Konak Belediyesi’nin ana binasının da yer aldığı Basmane’de depremzedeleri ağırlayan otellere giderek, deprem bölgesinden gelen vatandaşları ziyaret etti. Batur, Konak’taki otellerde ağırlanan on beş aileye hem ‘hoş geldiniz’ dedi, hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdilik 60 vatandaşın konakladığı iki oteldeki depremzedelerle dertleşen Abdül Batur, neye ihtiyaçları olursa onların yanında olduklarını söyledi. Başkan Batur, “Bu acıyı tarif etmek çok zor. Çok büyük bir felaket yaşadık, üzüntümüz de çok büyük. Belediye ekiplerimiz halen deprem bölgesinde, ben de oradaydım. Yardım tırlarımızı düzenli olarak gönderiyoruz. Tek yürek olduk, bugünleri dayanışmayla aşacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

“BAŞIMIZIN TACI”

Başkan Batur, hem deprem bölgesindeki hem de deprem bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaçları için belediyenin tüm ekipleriyle hizmete hazır olduklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem bölgesinden İzmir’imize gelen vatandaşlarımız artık bizim başımızın tacıdır. Onlar da bizim hemşehrimizdir. Burada rahat etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Özellikle de çocuklarımız… Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Hiç çekinmeden, neye ihtiyacınız olursa söyleyin. Biz zaten bunun için buradayız.”

DAYANIŞMADAN GÜÇ ALIYORLAR

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Hatay’dan gelerek Konak’taki otellere yerleştirilen depremzede vatandaşlar da İzmir’de gördükleri ilgiden mutlu odluklarını ve birbirlerinden güç aldıklarını dile getirerek, “İzmir’de herkes bizimle çok güzel ilgileniyor. Güler yüzünüzü gördüğümüzde kuvvetleniyoruz, kendimize güven geliyor” sözleriyle dayanışma için teşekkür ettiler.

ÇOCUKLARA DOĞAL YAŞAM PARKI SÜRPRİZİ

Otellerde konaklayan deprem mağduru vatandaşlara özellikle hijyenik ürünlerin olduğu çantaları teslim edilirken çocuklara da oyuncaklar hediye edildi. Ayrıca Başkan Batur, çocukları deprem gündeminden biraz olsun uzaklaştıracak ve İzmir’e gelişlerine tatlı bir başlangıç oluşturacak Doğal Yaşam Parkı gezisi müjdesi verdi. Başkan amcalarının sözünü verdiği gezi ile çocuklar, aileleriyle birlikte Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda, tüm olumsuzluklardan uzak bir gün geçirmenin keyfini yaşayacak.