Bayburt Group İnşaat firmasının kamyonu pikapla çarpıştı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bayburt Group İnşaat firmasına ait kamyon, Erzurum’un İspir ilçesinde pikapla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:30
Bayburt Group İnşaat firmasının kamyonu pikapla çarpıştı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı Bayburt Group AŞ’ye ait hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen M.K.A yönetimindeki 53 EF 483 plakalı pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü İ.K ile M.K.A yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum’a sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Ambulans #inşaat

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