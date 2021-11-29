Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan öldü
Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği öldü.
Fotoğraf: AA-Arşiv
Merkeze bağlı Genç Osman köyünde, Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ile çoban köpeği öldü.
Bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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