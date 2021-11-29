Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan öldü

Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği öldü.

AA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:51
Bayburt'ta ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan öldü
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Fotoğraf: AA-Arşiv

Merkeze bağlı Genç Osman köyünde, Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ile çoban köpeği öldü.

Bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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