Bayburt'ta şap alarmı... Belediyeden 'karantina' açıklaması!
Bayburt Belediyesi, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarının bugünden itibaren karantina süresi boyunca kapatıldığını duyurdu.
Bayburt'ta canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.
Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde görülen şap hastalığından dolayı belediyemiz canlı hayvan pazarı 17 Aralık Salı gününden itibaren karantina süresi boyunca kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Öte yandan Şingah Mahallesi'ndeki pazarın girişine konuya ilişkin uyarı levhası asıldığı görüldü.
Etiketler: #bayburt #hayvan #Karantina #şap hastalığı
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