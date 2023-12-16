Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bayburt’ta gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Erzurum yolu üzeri, Yeni Şehir Parkı önünde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:05
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine seyir halindeki 69 AF 058 plakalı aracın şoförü Ö.F.T (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araçtaki Umut Can Karadağ (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ö.F.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolda, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundular.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ö.F.T’nin tedavisi ise Bayburt Devlet Hastanesinde devam ediyor.


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