Amasya’da zincirleme kaza: 5’i öğrenci 7 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde öğrenci servis minibüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5’i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 18:21
Amasya’da zincirleme kaza: 5’i öğrenci 7 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Akgöz yönetimindeki 05 S 5234 plakalı öğrenci servisi, Çaybaşı köyü civarında kavşakta Mustafa Gözükaraoğlu yönetimindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlardan kolan parçalar Seval Sağlam’ın direksiyonundaki 19 DT 143 plakalı otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 5 öğrenci ile iki sürücü yaralandı. Yararılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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