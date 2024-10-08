Bayburt’ta 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:10

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:11

KOM faaliyeti kapsamında, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri Oruçbeyli köyünde M.G., A.C. ve B.D. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği bilgisine ulaştı.

Şüpheli şahıslara ait adreslerde ve araçlarda eş zamanlı yapılan aramalarda, 1.082 gram kubar esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde imal ticaretine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca belirtildi.